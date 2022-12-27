الثلاثاء 3 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 27 ديسمبر 2022 |
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    غرّد النائب شربل مسعد عبر "تويتر": "حرية التعبير والاعلام والرأي خط أحمر في لبنان ولا يمكن لأي كان وتحت أي مبرّر التعرّض لهذه الحرية"

    منذ ساعة واحدة
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