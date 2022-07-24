الأحد 25 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
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    غرّد النائب ميشال معوّض عبر "تويتر"، قائلاً: "القضية واضحة وهي محاولة إخضاع بكركي وموقفها السياسي، ونحن نعرف تماماً أنّه إذا غيّرت بكركي الآن موقفها من سيادة لبنان أو رئاسة الجمهورية يتغيّر الملفّ كلّه

    منذ ساعة واحدة
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