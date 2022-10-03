الأثنين 7 ربيع الأول 1444 ﻫ - 3 أكتوبر 2022 |
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    غرّد النائب وضاح صادق عبر حسابه على "تويتر": حلّ موضوع الطاقة سهل وسريع لكنه بحاجة إلى قرار يوقف امتصاص ما تبقى من دماء اللبنانيين من قِبل مافيا المازوت المحميين من احزاب السلطة

    منذ ساعة واحدة
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