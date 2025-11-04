الثلاثاء 13 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 4 نوفمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    غوتيريش: نبتعد عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والدول النامية لا تحصل على مستوى الدعم الذي تحتاجه

    منذ 37 دقيقة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      غارة إسرائيلية على سيارة في كفر رمان بجنوب لبنان
      بينهم قيادي كبير.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال أربعة كوادر من وحدة الرضوان التابعة لحزب الله
      غارة على الضاحية الجنوبية
      جولة عسكرية قريبة.. ومصادر لـ"حزب الله" تكشف التفاصيل!
      عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
      فايننشال تايمز.. هكذا يستغل حزب الله (Whish Money - OMT) لتحصيل أمواله!‎