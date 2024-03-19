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    غياث يزبك ردا على جورج عطالله: المسيحيون أبناء دولة ومن يدمر الدولة هو نفسه من يتحالف مع الدويلة

    منذ 36 دقيقة
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