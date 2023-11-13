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    غياث يزبك لـ"الأنباء": لبنان على شفير حرب مدمرة يستدرجه إليها الحزب لذلك أضعف الإيمان أن يتوجه النواب السياديون إلى القمة العربية لوضعها في صورة ما يحصل وبمدى تأثر لبنان بما يجري في فلسطين

    منذ 46 دقيقة
    آخر تحديث: 13 - نوفمبر - 2023 7:11 صباحًا
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