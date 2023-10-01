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    فؤاد مخزومي: نقف إلى جانب تركيا رئيسًا وحكومةً وشعبًا ونجدد رفضنا القاطع للعنف والإرهاب بكافة أشكاله

    منذ ساعتين
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