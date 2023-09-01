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الصحة
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فادي الحسن: الخطة التصحيحية لتلافي أي نقص بالمعايير قد بدأ العمل عليها بشكل مباشر والحديث عن إغلاق مطار بيروت عارٍ من الصحة
منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 1 - سبتمبر - 2023 4:16 مساءً
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