الجمعة 15 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 9 ديسمبر 2022
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فارس سعيد لبرنامج "ألبوم حياتي": هناك ثلاثة قامات وطنية كبرى لعبوا أدوارا كبيرة في لبنان كل واحد حسب موقعه وبسياسة مختلفة وهم كمال جنبلاط وبشير الجميل ورفيق الحريري
منذ 3 دقائق
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