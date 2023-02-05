الأحد 14 رجب 1444 ﻫ - 5 فبراير 2023 |
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    فاينانشيال تايمز: وزيرا اقتصاد فرنسا وألمانيا سيزوران واشنطن ويطلبان التراجع عن خطوات "عدوانية" تجارية

    منذ ساعة واحدة
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