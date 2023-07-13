الجمعة 25 ذو الحجة 1444 ﻫ - 14 يوليو 2023 |
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    فايننشال تايمز: استوديوهات الإنتاج السينمائي في هوليود تتوقف عن العمل للمرة الأولى منذ 6 عقود بعد إضراب الممثلين

    منذ ساعة واحدة
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