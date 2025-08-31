الأثنين 8 ربيع الأول 1447 ﻫ - 1 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    فايننشال تايمز عن رئيسة المفوضية الأوروبية: سنستكشف مصادر تمويل جديدة مستدامة للقوات الأوكرانية كضمانة أمنية

    منذ 41 دقيقة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      كتائب القسام تعلن رسميا استشهاد القيادي محمد السنوار
      رسمياً.. حماس تعلن استشهاد قائدها العسكري محمد السنوار
      رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
      بري والخيارات الصعبة.. مواجهة حزب الله أو حماية الدولة؟
      عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
      عشاء المخزومي.. نائب أميركي يكشف تفاصيل جديدة عن أموال الحزب