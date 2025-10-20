الثلاثاء 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 21 أكتوبر 2025
|
عربي
English
Français
عربي
برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
شاهد
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
شاهد
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
شاهد
فايننشال تايمز عن رئيسي جهازي الاستخبارات المدنية والعسكرية في هولندا: قلصنا تعاوننا الاستخباري مع واشنطن
منذ 58 دقيقة
A
A
A
طباعة المقال
المزيد من
بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة
الأكثر قراءة
"لا للملوك".. احتجاجات ضخمة في أمريكا ضد ترامب!
الفرصة الأخيرة لبيروت.. باراك يحذّر من "مواجهة كبرى" إذا لم يُنزع سلاح حزب الله
هل تحل قوّة عسكرية أوروبية مكان "اليونيفيل" في جنوب لبنان؟