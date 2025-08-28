الخميس 5 ربيع الأول 1447 ﻫ - 28 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    فايننشال تايمز عن مصدر: السفينتان الحربيتان الأمريكيتان جيسون دونهام وغريفلي حاليا قبالة سواحل فنزويلا والمدمرة الأمريكية سامبسون المزودة بصواريخ موجهة حاليا في المحيط الهادئ جنوب بنما

    منذ دقيقتان
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
      صورة.. بعد طوني المندلق "أورتاغوس" مع إيلي صعب
      عناصر من الجيش اللبناني
      واشنطن حسمت أمرها.. ومصادر خليجية: "لن نطأ لبنان قبل نزع السلاح"
      رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
      نبيه بري محبط: أتونا بعكس ما وعدونا به!