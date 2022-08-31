الأربعاء 4 صفر 1444 ﻫ - 31 أغسطس 2022 |
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    فتح بوابات المنطقة الخضراء واستئناف حركة المرور بعد إزالة مخلفات الاشتباكات

    منذ 11 دقيقة
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