السبت 20 ذو الحجة 1444 ﻫ - 8 يوليو 2023 |
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    فرانس برس: انتخاب الشيخ الكويتي طلال الفهد رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي

    منذ ساعة واحدة
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