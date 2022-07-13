الأربعاء 14 ذو الحجة 1443 ﻫ - 13 يوليو 2022 |
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    ‏فرعية لجنة المال برئاسة النائب إبراهيم كنعان أنجزت قانون تعديل السرية المصرفية المطلوب من صندوق النقد والمحال من الحكومة وسيعرض غدًا على لجنة المال لإقراره مع قرض البنك الدولي للقمح

    منذ ساعتين
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