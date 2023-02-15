الأربعاء 24 رجب 1444 ﻫ - 15 فبراير 2023
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تكنولوجيا وعلوم
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فرق الإغاثة التركية تنقذ امرأة بعمر 42 سنة في قهرمان مرعش بعد بقائها 222 ساعة تحت الأنقاض (الجزيرة)
منذ ساعة واحدة
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