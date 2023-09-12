الثلاثاء 27 صفر 1445 ﻫ - 12 سبتمبر 2023 |
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    فرق الإنقاذ الليبية تنتشل مئات الجثث في مدينة درنة

    منذ ساعة واحدة
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