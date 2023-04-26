الأربعاء 6 شوال 1444 ﻫ - 26 أبريل 2023
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فرنجية: علاقتي مع الفرنسيين قائمة على الصراحة ويعرفون موقفنا وتاريخنا والدول براغماتية في التعاطي وتنظر بعين الاعتبار إلى عدم ازدواجية مواقفنا أو حديثنا
منذ ساعة واحدة
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