الأربعاء 6 شوال 1444 ﻫ - 26 أبريل 2023
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فرنجية: لا نملك ترف الوقت وكل الامكانيات تراجعت ويلزمنا الإقلاع وفق خارطة طريق واضحة، وكيف أكون امتداداً لعهد لم أصوّت له وحاربني على مدى ست سنوات
منذ 36 دقيقة
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