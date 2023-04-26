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    فرنجية: لا نملك ترف الوقت وكل الامكانيات تراجعت ويلزمنا الإقلاع وفق خارطة طريق واضحة، وكيف أكون امتداداً لعهد لم أصوّت له وحاربني على مدى ست سنوات

    منذ 36 دقيقة
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