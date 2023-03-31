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    فرنجية يجتمع في هذه الأثناء مع مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل في قصر الإليزيه

    منذ 54 ثانية
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