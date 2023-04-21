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    فريد البستاني للـ LBCI: قانون تقدّم لحماية الودائع في المصارف ويجب درسه وتطويره وإقراره وهذا سيعطي ثقة لمصارف جديدة تريد أن تفتح أبوابها في لبنان

    منذ 3 دقائق
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