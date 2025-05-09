الجمعة 11 ذو القعدة 1446 ﻫ - 9 مايو 2025
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فريق نادي الاتحاد السعودي لكرة السلة يصل بعد قليل إلى بيروت في أول مؤشر على اتجاه لقرار رفع حظ السفر عن المواطنين السعوديين الى لبنان.
منذ 55 دقيقة
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