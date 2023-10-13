الجمعة 28 ربيع الأول 1445 ﻫ - 13 أكتوبر 2023
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سياسات وقرارات
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الصحة
رياضة
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فشل محاولة تسلل لمجموعات فلسطينية في علما الشعب بعد أن فجّرت عبوّة بالجدار الحدودي إلا أن الإسرائيليين كشفوها ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار وانسحاب المقاتلين وتبع ذلك قصف إسرائيلي على برج مراقبة للجيش اللبناني
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