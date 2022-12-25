الأحد 1 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 25 ديسمبر 2022
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الصحافة
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تكنولوجيا وعلوم
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فقدان عشرات الأشخاص بسبب انهيار ثلجي في النمسا
منذ ساعة واحدة
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