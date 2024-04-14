الأحد 5 شوال 1445 ﻫ - 14 أبريل 2024
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فنزويلا: نتابع التطورات المثيرة للقلق في الشرق الأوسط
منذ ساعتين
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