الجمعة 18 ربيع الأول 1444 ﻫ - 14 أكتوبر 2022
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فوز الحكمة على الصفاء في بطولة لبنان لكرة القدم
منذ ساعة واحدة
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