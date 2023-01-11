الأربعاء 18 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 11 يناير 2023 |
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    فوز بيروت اللبناني على الاتحاد الحلبي بنتيجة 90-69 في إطار دوري السوبر لغربي آسيا لكرة السلة

    منذ 11 دقيقة
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