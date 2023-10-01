الأحد 16 ربيع الأول 1445 ﻫ - 1 أكتوبر 2023
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فوز بيروت اللبناني على مجد طنجة المغربي بنتيجة 95-70 ضمن الدور الأول من بطولة الأندية العربية لكرة السلة
منذ 3 دقائق
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