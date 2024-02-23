الجمعة 13 شعبان 1445 ﻫ - 23 فبراير 2024
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فوز لبنان على سوريا بنتيجة 87 - 78 في انطلاق تصفيات كأس آسيا في كرة السلة
منذ ساعة واحدة
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