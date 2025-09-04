الجمعة 12 ربيع الأول 1447 ﻫ - 5 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    فوكس نيوز: ترامب سيوقع الجمعة أمرا تنفيذيا لتغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب

    منذ 3 دقائق
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      الغارات على انصارية استهدفت مجمع لتصليح وصيانة الجرافات
      فيديو.. ليل جنوب لبنان تحت النار!
      مقاعد الطلاب في المدارس
      الطويل لـ"صوت بيروت": هذا ما يحصل في المدارس الخاصة!
      نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
      أورتاغوس في بيروت الأحد.. ما هدف الزيارة؟