الأحد 2 محرم 1444 ﻫ - 31 يوليو 2022 |
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    فياض: الإدارة الأميركية اشترطت حصول لبنان على تمويل البنك الدولي لإعطائه ضمانات بعدم تعرضه لعقوبات قانون قيصر إذا ما استُجرّ الغاز من مصر

    منذ ساعة واحدة
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