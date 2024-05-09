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موديز ترفع تصنيف الأردن الائتماني إلى BA3 وتخفض النظرة المستقبلية إلى مستقرة من إيجابية
منذ 58 دقيقة
آخر تحديث: 9 - مايو - 2024 4:24 مساءً
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