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    قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان لقناة الجزيرة في مكالمة مسجلة: الجيش يسيطر على القصر الرئاسي ومقر الجيش والمطار

    منذ ساعتين
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