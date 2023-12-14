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قائد الجيش العماد جوزاف عون ترأس في اليرزة اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية
منذ 45 دقيقة
آخر تحديث: 14 - ديسمبر - 2023 3:33 مساءً
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