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قائد الجيش العماد جوزيف عون: يحتاج وطننا إلى تضافر كل الجهود وتوحيدها بعيداً عن الانقسامات السياسية والحزبية والطائفية لأن ما يجمع اللبنانيين أكثر بكثير مما يفرقهم
منذ 29 دقيقة
آخر تحديث: 16 - فبراير - 2023 4:55 مساءً
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