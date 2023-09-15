الجمعة 30 صفر 1445 ﻫ - 15 سبتمبر 2023
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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قائد الجيش الليبي خليفة حفتر يصل إلى درنة لمتابعة جهود الإغاثة والإنقاذ
منذ 48 دقيقة
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