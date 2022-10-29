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    قائد الحرس الثوري الإيراني للمحتجّين: "لا تخرجوا إلى الشوارع اليوم هو آخر أيام الشغب"

    منذ 5 دقائق
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