الأحد 3 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 27 نوفمبر 2022 |
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    قائد الحرس الثوري الإيراني يقول إن الاحتجاجات مدبرة ويصفها بحرب كبيرة ضد النظام

    منذ 44 دقيقة
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