الجمعة 20 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 22 نوفمبر 2024
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قائد الحرس الثوري: يجب أن يكون الشعب الإيراني على يقين من أننا سننتقم من إسرائيل
منذ 9 ساعات
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