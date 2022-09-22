الخميس 26 صفر 1444 ﻫ - 22 سبتمبر 2022
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قائد القوات الأميركية في كوريا الجنوبية: ندرس خططا لدعم الدفاع عن تايوان ضد أي غزو صيني
منذ ساعة واحدة
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