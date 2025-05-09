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    قائد القيادة المركزية في إسرائيل: التهديد من سوريا تغير وعلينا أن نتغير نحن أيضا ونحضر لتأسيس الفرقة الشرقية

    منذ 3 دقائق
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