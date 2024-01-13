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    قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني: اليمن دعم فلسطين ومقاوميها بالقدر المطلوب وبما يتناسب وظروف المنطقة

    منذ 31 دقيقة
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