الأربعاء 15 محرم 1445 ﻫ - 2 أغسطس 2023 |
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    قادة الانقلاب في النيجر يعلنون إعادة فتح الحدود الجوية والبرية مع الجزائر وليبيا ومالي وتشاد وبوركينا فاسو

    منذ ساعة واحدة
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