الثلاثاء 2 رجب 1444 ﻫ - 24 يناير 2023 |
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    قاذفات أميركية ستلقي 100 طن من المتفجرات على أهداف في صحراء النقب ضمن التدريب مع إسرائيل

    منذ دقيقة واحدة
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