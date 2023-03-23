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    قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور أصدر قرارًا قضى بردّ الدفوع الشكلية المقدمة من النائب الياس حنكش المتعلقة بالرشى خلال الانتخابات النيابة في أيار الماضي

    منذ ساعة واحدة
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