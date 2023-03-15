الأربعاء 23 شعبان 1444 ﻫ - 15 مارس 2023
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قاضي التحقيق شربل ابو سمرا اعتبر ان تنفيذ الاستنابة لا يتعارض مع القانون اللبناني والسيادة الوطنية رداُ على المذكرة التوضيحية التي تقدم بها وكيل رياض سلامة بشأن الاستدعاء
منذ 36 دقيقة
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