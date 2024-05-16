الخميس 8 ذو القعدة 1445 ﻫ - 16 مايو 2024
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قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي يدعي على جورج حنا ديب المعروف بـ "دكتور فود" بجرم الإتجار بالمخدّرات وتهريبها وقرّر استجوابه في جلسة حدّدها الأسبوع المقبل
منذ 16 دقيقة
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