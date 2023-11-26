الأحد 12 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 26 نوفمبر 2023 |
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    قبلان قبلان لـ"الديار": حركة أمل مع التفاهم بين كل القوى لإيجاد المخارج المطلوبة وإذا كنتم تريدون تعيين قائد للجيش تفضلوا لنتفاهم وإذا كنتم تريدون تعيين المجلس العسكري أيضًا تفضلوا لنتفاهم

    منذ ساعتين
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